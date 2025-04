Calcio Serie A – Como più scafato batte un Genoa presuntuoso

Como (Como – Genoa 1-0) – Il successo sul Genoa chiude, di fatto, i conti per la salvezza. A quota 42 punti il Como è ormai al sicuro, l’ha messa in banca e può permettersi di guardare al futuro con occhio differente. La rete che ha deciso l’incontro è arrivata nella ripresa grazie a Strefezza. Gol nato dall’intuizione del solito Nico Paz: è lui, il gioiello della cantera madrilena a innescare Cutrone, l’ex Milan confeziona l’assist per il compagno che di sinistro batte Leali. Spezzato l’equilibrio, i Lariani hanno avuto buon gioco nel controllare l’incontro. Brividi per la marcatura di Thorsby, ma il calciatore del Grifone è pizzicato in fuorigioco. Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa. È la prima volta che capita da quando Patrick Vieira siede sulla panchina Rossoblù. Infatti, l’ultima volta è stata ad ottobre 2024, contro Lazio e Fiorentina. In questa occasione invece, oltre alla Lazio, è il Como a fermare il Grifone.

Como – Genoa 1-0

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza (71′ Fadera), Nico Paz, Ikonè (77′ Van der Brempt); Cutrone (71′ Gabrielloni). All. Fabregas.

Genoa (4-3-3): Leali, Norton. Cuffy (89′ Sabelli), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Kassa (45′ Messias), Masini; Thorsby (80′ Zanoli), Ekhator (67′ Pinamonti), Ahanor (67′ Vitinha ). All. Vieira.

Gol: 59′ Strefezza.

Arbitro: Arena.