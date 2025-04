Calcio Serie A – L’Inter gioca male e perde

Milano (Inter – Roma 0-1) – Terza sconfitta consecutiva per l’inter che cade in casa contro la Roma per uno a zero. Adesso la lotta scudetto si fa sempre più serrata col Napoli. Il gol che ha deciso l’incontro è arrivato al 21’pt: azione costruita della Roma che porta alla conclusione Soulè che, con un tiro basso, trafigge il portiere. Nel secondo tempo l’Inter prova a recuperare per trovare la rete del pareggio ma le occasioni sono poche e mal costruite. La Roma va vicino al raddoppio prima con Dovbyk e poi con Pellegrini da fuori ma la palla si spegne sopra la traversa. Ora la Champions per non gettare via tutto il lavoro di un anno intero.

Inter – Roma 0-1

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (15′ Bisseck), 15 Acerbi, 30 C.Augusto; 36 Darmian (63′ Dumfries), 16 Frattesi (80′ Correa), 20 Calhanoglu, 23 Barella (80′ Zielinski), 32 Dimarco (63′ Zalewski); 10 L.Martinez, 8 Arnautovic. In panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Asllani, Taremi. All. Inzaghi.

Roma (3-5-2): 99 Svilar; 5 Ndicka, 23 Mancini, 18 Celik; 3 Angelino, 7 Pellegrini (68′ Piisilli), 17 Konè (67’Douath), 4 Cristante, 18 Soulè (85′ Rensch); 14 Shomurodov (58′ Baldanzi), 11 Dovbyk (85′ El Shaarawy). In panchina: Gollini, De Marzi, Hummels, Sangare, Paredes, Saelemaakers. All Ranieri.

Gol: 21′ Soulè.

Arbitro: Fabbri.

Foto: La Gazzetta dello Sport