Calcio Serie A – Un Milan sornione chiude la pratica nella ripresa

Venezia (Venezia – Milan 0-2) – Il Milan sbanca lo stadio Penzo vincendo per due a zero sul Venezia. Vittoria importante per i Rossoneri che tornano in zona Europa e si portano a meno otto lunghezze dalla terza in classifica. Primo tempo in cui il Milan concretizza l’unica vera palla gol avuta: al 4′ triangolazione Jimenez – Fofana e Pulsic che davanti al portiere lo spiazza portando avanti i suoi. Al 21′ occasione Venezia: Zerbin si gira in area e conclude di poco fuori. Al 31′ punizione pericolosa di Caviglia dal limite: calcia sul palo del portiere ma la palla sibila il palo ed esce. Due gol annullati, uno per parte: Il primo a Yeboah su assist di Haps, il secondo a Pulisic su lancio lungo di Maignan. Secondo tempo che regala poche emozioni col Milan che conduce la danza senza rischi particolari. La rete del vantaggio arriva ad inizio partita con Pulisic mentre la rete che chiude i giochi avviene nei minuti di recupero finali con Gimenez che sorprende il portiere con un pallonetto.

Venezia – Milan 0-2

Milan (3-4-3): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 20 Jimenez (70′ Walker), 29 Fofana (86′ Felix), 14 Reijenders, 19 T. Hernandez; 11 Pulisic (86′ Terraciano), 90 Abraham (62′ Gimenez), 10 Leao (70′ Loftus – Check). In panchina: Sportiello, Torriani, Florenzi, Thiaw, Sottil, Musah, Bondo, Jovic, Chukwueze. All. Conceicao.

Venezia (3-5-2): 28 Radu; 25 Schingtienne (64′ Marcandalli), 4 Idzes, 2 Candè; 24 Zerbinn 6 Busio (65′ Perez), 17 Caviglia, 5 Conde (67′ Oristanio), 5 Haps; (70′ Zampano) 18 Fila (64′ Gytkjaer), 10 Yeboah. In panchina. Joronen, Grandi, Stankovic, Sverko, Duncan, Bjarnasson, Doumbia, Carboni. All. Di Francesco.

Gol: 4′ Pulisic; 90′ Gimenez.

Arbitro: Manganiello.

Foto: Sky Sport