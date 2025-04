A Dongo il “Presente” per Mussolini, contromanifestazione Anpi

Dongo (CO) Ansa – Esponenti di estrema destra venuti a rendere omaggio a Mussolini e ai gerarchi nazisti catturati con lui mentre si stavano rifugiando in Svizzera da un lato, e antifascisti dall’altro. A Dongo, sul lago di Como, si è ripetuta la scena di ogni 27 aprile, anniversario della cattura del Duce. Come di consueto l’associazione culturale “Mario Nicollini” – intitolata all’ex presidente comasco dell’Unione Combattenti della Repubblica Sociale – ha organizzato l’appuntamento prima a Dongo e poi, alle 11, a Giulino di Mezzagra, dove il Duce fu ucciso. Oltre un centinaio i militanti arrivati. Sull’altro fronte, in piazza, l’Anpi di Dongo ha chiamato a raccolta associazioni e cittadini dalle 8:30 per “Memoria significa Resistenza”, presidio “a difesa della memoria e della piazza storica intitolata al martire partigiano Giulio Paracchini dalla provocazione delle camicie nere”.