Ai giardini della Stazione Ferroviaria due indagati, stupefacente e denaro sequestrati

Alessandria – Nei giorni scorsi, la Questura di Alessandria, con il supporto della Sezione Polizia Ferroviaria di Alessandria, del Nucleo Mobile della Guardia di Finanza e delle unità cinofile della Guardia di Finanza, ha coordinato una mirata attività di controllo finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti e alla tutela della sicurezza ferroviaria.

L’operazione si è svolta anche nei giardini antistanti la stazione ferroviaria, area costantemente monitorata per la presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli, personale in abiti civili ha individuato alcuni soggetti che si comportavano in modo sospetto nei pressi delle panchine di viale della Repubblica, lato laghetto. Alla vista degli operatori, alcuni individui sono riusciti ad allontanarsi rapidamente, mentre altri due sono stati fermati. Uno dei fermati ha tentato di disfarsi di un involucro contenente, presumibilmente, sostanza stupefacente di tipo hashish, subito recuperata dagli agenti.

L’unità cinofila ha segnalato la possibile presenza di ulteriori stupefacenti occultati addosso ai fermati, che sono stati quindi accompagnati presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per ulteriori accertamenti. I due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I controlli sono proseguiti sui treni in arrivo e in partenza dalla stazione ferroviaria di Alessandria, permettendo di individuare altri due soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente detenuta per uso personale. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Alessandria per i relativi provvedimenti.

Nel corso delle attività sono stati inoltre rintracciati tre minori che si erano arbitrariamente allontanati da una comunità, intercettati dagli operatori prima che potessero salire su un treno. Un ulteriore soggetto, trovato in stato di ubriachezza mentre camminava sui binari interrompendo la circolazione ferroviaria, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente.

Complessivamente sono stati sequestrati circa trenta grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, oltre a 120,00 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.