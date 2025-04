Calcio Serie A – Alla Juve basta un tempo per vincere

Torino (Juventus – Monza 2-0) – Nella 34a giornata di Serie A, la Juventus batte 2-0 il Monza e ritorna al quarto posto in classifica, in attesa delle gare di Bologna e Lazio, in campo lunedì contro Udinese e Parma. I Bianconeri chiudono il discorso già nel primo tempo, grazie alle reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani: l’attaccante argentino stappa il match con un preciso sinistro nell’angolino (11′), il francese prima si divora un gol fatto poi con un preciso piatto supera Turati e torna al gol dopo 79 giorni di astinenza. Nel recupero del primo tempo, follia di Yildiz che si fa espellere per una gomitata a Bianco: l’attaccante turco salterà di certo il Bologna e molto probabilmente la Lazio, trasferte decisive per le speranze Champions della Juve. Nella ripresa i brianzoli chiudono i padroni di casa nella propria metà campo, ma non trovano il guizzo per riaprire il match. La squadra di Nesta è ormai in Serie B.

Juventus – Monza 2-0

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (13′ st Savona), Cambiaso 6 (12′ st Weah); Nico Gonzalez (19′ st Alberto Costa), Yildiz; Kolo Muani. In panchina: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Douglas Luiz, Conceicao, Adzic, Mbangula. All.: Tudor.

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli (18′ st Petagna), Castrovilli (18′ st Sensi), Bianco (36′ st Ciurria), Akpa Akpro (18′ st Forson), Kyriakoupolus; Caprari, Mota (36′ st Vignato). In panchina.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Urbanski, Palacios, Martins, Colombo. All.: Nesta.

Gol: 11′ Nico Gonzalez (J), 33′ Kolo Muani (J).

Arbitro: Perenzoni.

Ammoniti: Veiga (J), Savona (J), Pedro Pereira (M), Caldirola (M), Carboni (M).

Espulsi: al 48′ pt Yildiz (J) per condotta violenta.

Foto: Tuttosport