Nessuna aggressione fascista a Genova, il sindacalista CGIL s’è inventato tutto: indagato

Genova (Ansa) – Il segretario genovese della Fillea Cgil Fabiano Mura è indagato dalla Procura di Genova con l’accusa di simulazione di reato per “aver inventato” l’aggressione fascista di cui sarebbe stato vittima lo scorso 15 aprile da parte di due sconosciuti. Lo riporta “Il Secolo XIX” spiegando che “il sindacalista ha ammesso davanti al magistrato di aver inventato l’episodio. È entrato in Procura come persona informata sui fatti, quando è uscito il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati” ricorda il quotidiano. Le contraddizioni da subito emerse sulla ricostruzione dei fatti. Il capo di imputazione di simulazione di reato gli è stato contestato dal sostituto procuratore Federico Manotti.