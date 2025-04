Trovata distrutta dalle fiamme la Panda dell’uomo di 81 anni scomparso da dieci giorni

Quargnento (AL) – Le ricerche di Vigili del Fuoco e Carabinieri di Pio Rinaldi, 81 anni, di Lu Monferrato, scomparso venerdì 18 aprile hanno per ora portato alla sua Panda trovata completamente bruciata nella campagna di Quargnento, ma dell’uomo ancora nessuna traccia. L’allarme sulla sua sparizione era stato dato dai figli ma, nonostante lunghe ricerche in un’ampia porzione del Monferrato, non erano stati trovati riscontri su un eventuale percorso compiuto dal pensionato. Il veicolo bruciato è sottoposto alle analisi della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri, volte a ricostruire le cause del rogo che potrebbero costituire un elemento importante per il ritrovamento dell’uomo.