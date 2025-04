Un motociclista di 24 anni ha perso la vita nello scontro con un’auto

Alessandria (Ansa) – Un motociclista di 24 anni è morto nello scontro con un’auto. Lo fa sapere, in una nota, l’ufficio stampa della centrale 118, precisando che l’incidente è avvenuto nella tarda serata del 27 aprile (ieri sera, n.d.r.) lungo la provinciale 82 nel territorio della frazione alessandrina di Castelceriolo. La conducente dell’auto, 50 anni, è in codice giallo ed è stata trasportata dall’ambulanza medicalizzata al pronto soccorso del capoluogo di provincia. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Cause ed esatta dinamica del sinistro al vaglio della polizia stradale. Per il momento non si hanno ulteriori particolari (n.d.r.).