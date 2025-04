Allarme antincendio subito rientrato, scuola riaperta

Arquata Scrivia (AL) – Dopo il falso allarme antincendio scattato ieri nella scuola elementare e materna l’intervento di Vigili del Fuoco ha consentito il regolare funzionamento per cui le lezioni sono riprese stamane e la scuola è riaperta regolarmente. Ieri mattina poco prima dell’ingresso dei ragazzi a scuola ha iniziato a suonare l’allarme antincendio facendo chiudere le porte taglia fuoco come da procedura di sicurezza. Allertati i Vigili del Fuoco insieme alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto che hanno individuato il problema elettrico in alcuni sensori e sulla centralina dell’impianto. Entrambi i pezzi sono stati già ordinati con urgenza al fine di poterli sostituire il prima possibile. Per ora l’unica variante sarà la tipologia del pasto in mensa.

Foto: Il Secolo XIX