Minorenne tunisino ferito a morte nella notte: è al San Martino in condizioni disperate

Genova – È grave il giovane tunisino di 17 anni ferito stanotte in Piazza Caricamento con cocci di bottiglia. L’aggressore, con ogni probabilità anche lui tunisino, l’ha colpito ripetutamente alla schiena prima di darsi alla fuga lasciando il ferito rantolate a terra. Sul posto l’ambulanza del 118 e l’automedica. I medici lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del tragico evento per cui stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Foto: Il Secolo XIX