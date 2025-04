Ritrovato il corpo della donna caduta stanotte nel Lambro

Landriano (PV) – Poco prima di mezzogiorno gli specialisti del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco hanno recuperato in località Cascina Cirano il corpo ormai senza vita della donna di 54 anni che si era inabissata stanotte nel fiume Lambro. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), l’allarme è scattato intorno alle 3:25 in Via Cerano dove, per cause in corso di accertamento, la donna è finita nel fiume. Le ricerche, avviate nelle prime ore del giorno, hanno coinvolto diverse unità operative, tra cui: Specialisti del Nucleo SAF, Operatori della Topografia Applicata al Soccorso (TAS), Squadre di sommozzatori, Unità SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche le Forze dell’Ordine e il personale sanitario. È stato allertato anche l’elisoccorso, poi fatto rientrare senza necessità di intervento operativo. Secondo quanto ricostruito finora, sembra che la donna abbia contattato l’ex marito confessando il proprio stato di profonda disperazione e manifestando l’intenzione di togliersi la vita.