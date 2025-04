Genova – Poco prima di mezzogiorno un uomo di 63 anni, residente in una struttura in cui è assistito per problemi psichiatrici, si è gettato nel Bisagno dal ponte di Sant’Agata col chiaro intento di togliersi la vita. Qualcuno ha dato l’allarme e sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco insieme a una squadra del 118. L’uomo era rimasto incastrato nei rovi e nella vegetazione per cui è stato immediato il suo recupero seguito dal pronto ricovero al San Martino in codice giallo.