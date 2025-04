Trovato morto l’uomo scomparso da casa ieri pomeriggio

Albenga (Savona) – Prima dell’alba i Vigili del Fuoco hanno ritrovato in località San Fedele il corpo senza vita di un uomo di 67 anni che si era allontanato da casa ieri pomeriggio. L’allarme era stato lanciato nella tarda serata di ieri dal fratello che non l’ha visto rientrare per l’ora di cena. L’uomo è stato ritrovato riverso a terra, probabilmente colpito da un improvviso malore o vittima di una caduta accidentale. Il corpo è stato recuperato e trasferito in obitorio dove probabilmente sarà effettuata l’autopsia per determinare con certezza le cause del decesso.