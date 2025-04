Con l’auto centra un lampione di notte e finisce all’ospedale

Quattordio (AL) – Nella tarda serata di ieri poco prima di mezzanotte, per cause in corso di accertamento un’auto condotta da un uomo di 51 anni all’altezza del casello della A21 di Quattordio è uscita di strada all’altezza della rotonda sulla statale 10 centrando il lampione centrale di illuminazione che si è piegato. È stato messo in sicurezza ma occorreranno mezzi specifici per la rimozione per cui il tratto non è percorribile. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, un’ambulanza del 118. I Carabinieri e una pattuglia Polstrada che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’automobilista è stato portato dal 118 in ospedale ad Asti in codice verde.