La Guardia di Finanza blocca un giro d’affari illecito milionario

Alessandria – La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione “Double”, grazie a un’inchiesta partita a dicembre del 2024, ha sequestrato prodotti per due milioni, denunciato 50 persone per contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi falsi, e bloccato un giro d’affari illecito stimato in oltre 5 milioni di euro tra gennaio 2024 e marzo 2025. Ad organizzare la gigantesca truffa c’era una rete strutturata di aziende, magazzini e profili e-commerce che alimentava il mercato della contraffazione in tutta Italia. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito l’intera rete di didtribuzione: dal venditore online al centro logistico, dal distributore fino al produttore, con base operativa a Rimini e legami diretti con un’azienda alessandrina. L’offerta era costituita da capi d’abbigliamento, giocattoli, gadget, articoli di cancelleria.