Trovato un cadavere con la gola squarciata

Zinasco (PV) – Stamane verso mezzogiorno i Carabinieri hanno trovato sull’argine del Po, in località Bombardone, il cadavere d’un turista tedesco di 23 anni. Dalle prime informazioni raccolte il giovane si trovava accampato nella zona insieme a quattro amici molto probabilmente per partecipare a una battuta di pesca. A scoprirlo sono stati gli amici che, non vedendolo da alcune ore, insospettiti, hanno iniziato a cercarlo. Poco dopo, la drammatica scoperta. Immediato l’allarme, verso le 11:30, e sul posto si sono portati i Carabinieri. La vittima presentava una profonda ferita alla gola. Accanto al cadavere è stato trovato un coltello insanguinato. Gli investigatori, supportati da tecnici della scientifica, stanno effettuando i rilievi nell’area per raccogliere ogni elemento utile a chiarire quanto accaduto.