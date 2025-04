Sant’Olcese (GE) – Verso mezzogiorno, per cause in corso di accertamento, un uomo di 70 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando nel campo di sua proprietà. Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la Polizia Locale che sta raccogliendo gli elementi necessari ad accertare la dinamica e le cause del tragico incidente.