Calcio Coppa dei Campioni – L’Inter parte bene ma è raggiunta dal Barcellona

Barcellona (Barcellona – Inter 3-3) – L’Inter di Simone Inzaghi è uscita indenne dall’andata della semifinale di Champions in casa del Barcellona con un pirotecnico 3-3. Protagonista assoluto di serata il recuperato Dumfries , autore di una doppietta dopo l’assist per l’immediato vantaggio di Thuram (7) dopo 30”. Con le sue parate su Yamal e Raphinha anche Sommer ha dato il proprio contributo, ben oltre la sfortunata autorete. Impressionante, invece, la qualità di Lamine Yamal e non solo per il gol. Malissimo la fase difensiva impostata da Flick. L’Inter si gioca una stagione intera al Montjuïc. La partenza contro il Barcellona era stata fantastica, con i gol di Thuram e Dumfries, ma i Catalani sono stati capaci di rimontare prima della conclusione del primo tempo. La brutta notizia, però, per i Nerazzurri è un’altra. L’infortunio di Lautaro Martinez che è stato costretto all’uscita dal campo per un problema muscolare. L’argentino ha provato a rialzarsi, ma ha terminato giusto il primo tempo per non bruciare uno slot delle sostituzioni ma, inevitabilmente, è rimasto negli spogliatoi dopo l’intervallo. Un epilogo molto diverso da quanto capitato a Yamal che ha accusato un fastidio durante il riscaldamento, ma si è comunque presentato in campo per il match.

Barcellona – Inter 3-3

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde (42′ Garcia), Cubarsi (38′ st Christensen), Martinez, Martin (1′ st Araujo); De Jong, Pedri (38′ st Gavi); Yamal, Olmo (22′ st Lopez), Raphinha; Torres. Allenatore: Flick.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries (36′ st Darmian), Barella, Calhanoglu (26′ st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (11′ st Augusto); Lautaro (1′ st Taremi), Thuram (36′ st Zielinski). Allenatore: Inzaghi.

Gol: 1′ Thuram (I), 21′ e 18′ st Dumfries (I), 25′ Yamal (B), 38′ Torres (B), 20′ st aut. Sommer (B).

Arbitro: Turpin.

Ammoniti: Calhanoglu (I), Cubarsi (B).

Foto: Eurosport