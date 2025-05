Canta “Bella Ciao” ed è malmenato: i Carabinieri hanno arrestato l’aggressore

Alessandria – È un imprenditore orafo di 57 anni l’aggressore del fotografo Roberto Giordanelli (nella foto) – che è anche consigliere comunale per una lista civica del Comune di Pietra Marazzi – malmenato a fine marzo in un bar del centro mentre cantava “Bella Ciao” con alcuni giovani. I Carabinieri hanno individuato e arrestato l’aggressore per minacce, violenza privata e discriminazione. Quel giorno a intervenire è stato il personale del bar che ha diviso i due. Dopo le cure al Pronto soccorso, (dieci giorni di prognosi, ndr) il fotografo ha sporto denuncia. L’aggressione era stata anche ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza.