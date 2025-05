Giovane si toglie la vita gettandosi sotto un treno al passaggio a livello

Abbiategrasso (MI) – Ieri sera verso le nove un giovane che si trovava nel passaggio a livello situato in Via Maggi si è tolto la vita gettandosi sotto il treno della linea Milano – Mortara. Sul posto i Vigili del Fuoco, i soccorsi del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso del giovane. La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Vigevano e Abbiategrasso è stata sospesa, come comunicato da Trenord, per il tempo necessario al ripristino delle condizioni normali di transito dei convogli.