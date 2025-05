La Piaggio sarà turca

Genova – Da giugno la Piaggio Aerospace diverrà turca acquistata in blocco da Baykar, leader al mondo nella costruzione dei droni. L’accordo dovrebbe promuovere lo sviluppo industriale, gli investimenti e il trasferimento di conoscenze e tecnologie tra i due Paesi che può essere propedeutico a un accordo per la progettazione di droni. Al momento, però, secondo quanto previsto dal piano industriale presentato a febbraio da Baykar a sindacati e istituzioni, i droni del gruppo turco potrebbero essere realizzati in Italia a Villanova e Genova.