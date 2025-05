Partorisce in casa e tenta di annegare il bambino nel gabinetto

Torino – Dopo il parto in casa una ragazza di 20 anni ha tentato di sopprimere il neonato annegandolo nel gabinetto. A dare l’allarme sono stati i genitori della ragazza, che hanno dichiarato di non essersi accorti che la figlia fosse incinta, nonostante avesse raggiunto il nono mese di gravidanza. Il neonato è salvo ed è stato ricoverato all’ospedale Maria Vittoria mentre la ragazza è ora indagata per tentato omicidio. La procura dei minori di Torino ha aperto la procedura di adottabilità per il neonato.