Si è salvato l’ucraino di 35 anni aggredito 40 giorni fa, arrestati i tre aggressori

Alessandria – Sono in carcere gli aggressori dell’uomo che, ferito, aveva chiesto aiuto in un Bar di via Mazzini. I fatti risalgono a sabato 22 marzo quando, poco prima di mezzogiorno, un ucraino di 35 anni, trascinandosi a fatica e perdendo molto sangue, è entrato nel “Bar Angolo” di Via Mazzini 68 ed è stramazzato a terra. Subito è scattato l’allarme e sul posto si sono portati una pattuglia della Polizia e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno visto che il poveretto era stato ferito con un coltello, alla testa, all’addome e alle braccia. Immediato il ricovero all’ospedale. Dopo 40 giorni dai fatti ieri la Questura ha tenuto una conferenza stampa sull’accaduto informando la stampa che gli agenti della Squadra mobile hanno seguito gli aggressori in autostrada bloccandoli prima che lasciassero il Paese. Una terza persona è stata fermata in Campania giorni dopo. Si trovano tutti in carcere per tentato omicidio. La vittima era stata aggredita in casa da tre persone con coltelli, bastoni e una pistola a salve. Nonostante le gravi ferite, l’uomo era riuscito a percorrere alcune centinaia di metri fino al Bar, dove chiese aiuto prima di stramazzare a terra. Era stato ricoverato d’urgenza e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, riuscendo a salvarsi.