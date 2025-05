Uomo si butta sotto il treno, circolazione interrotta, duecento passeggeri a piedi

Imperia – Oggi pomeriggio un uomo la cui identità non è stata resa nota s’è tolto la vita gettandosi sotto un treno vicino alla stazione di Imperia. La linea ferroviaria è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia. Oltre al medico legale, sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a far scendere dal treno circa duecento passeggeri che hanno raggiunto la stazione lungo un camminamento al fianco dei binari. Polfer sta raccogliendo gli elementi necessari a stabilire l’esatta dinamica del drammatico incidente.