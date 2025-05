A Cuneo i Carabinieri vanno in bicicletta

Cuneo – Nuovi mezzi di locomozione per i Carabinieri che a Cuneo andranno anche in bicicletta. In dotazione ci sono le e-bike, ovvero le biciclette elettriche con pedalata assistita e notevole autonomia di batteria, che consentiranno ai militari di percorrere lunghe distanze in aree sinora meno “battute” e di cui la cittadinanza ha sempre più chiesto la presenza delle Forze di Polizia. Il pattugliamento riguarderà il centro cittadino, le piste ciclabili, le aree dei parchi e dei giardini e quelle di sentieri non accessibili con autovetture e mezzi a motore in generale. Le “E – Bike” sono state donate al locale Comando Provinciale Carabinieri dal “Rotary Club Cuneo 1925”.

Foto: Cuneo 24