Accoltela la moglie che finisce all’ospedale poi si dà alla fuga ma muore in un incidente stradale

Parma – Stamane verso le nove in un alloggio di zona Borgo Bertani, nel centro di San Secondo Parmense, una donna è stata aggredita con coltellate al collo, all’avambraccio e al torace, nel corso di una lite col marito. La vittima è cosciente ma grave per le emorragie provocate dalle ferite ed è stata portata in elisoccorso e poi ricoverata in Rianimazione al Maggiore di Parma. A dare l’allarme i figli piccoli della coppia (marito e moglie entrambi di origine nordafricana) scappando fuori di casa e gridando aiuto in strada. Così una vicina ha chiamato i soccorsi. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 oltre all’Elisoccorso. Il marito s’è dato subito alla fuga in auto ma è andato a sbattere contro un camion lungo la provinciale 10 per Cremona, a un chilometro di distanza dalla sua abitazione teatro della mattanza, ed è morto sul colpo. Feriti gravemente gli occupanti del camion.

Foto: Ansa