Arrestati due spacciatori con mezzo chilo di cocaina in tasca

Pietra Ligure (Savona) – Nel primo pomeriggio di oggi Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto due giovani irregolari su territorio nazionale perché trovati in possesso di circa mezzo chilo di cocaina già suddivisa in piccole dosi pronta per essere venduta e 2.500 euro in contanti che gli inquirenti avrebbero considerati provenienti dall’attività di spaccio. I due devono rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito dei controlli svolti dagli agenti, è emerso come i due avessero già diversi precedenti di Polizia.