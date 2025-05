Calcio Serie B – Due pali salvano lo Spezia

La Spezia (Spezia – Salernitana 2-0) – Due gol, uno nel primo tempo, di Kouda, e uno nel secondo, di Vignali. In mezzo due pali degli avversari. Finisce così Spezia-Salernitana, con un 2-0 che lancia gli Aquilotti, sotto gli occhi del nuovo proprietario Thomas Roberts e del nuovo presidente Charlie Stillitano, a quota 63. Sulla punizione di Salvatore Esposito al 18′, il colpo di testa di Falcinelli dentro l’area piccola supera la traversa. Arriva 4 minuti dopo il gol del vantaggio di Kouda: sul cross di Mateju dalla destra, il suo colpo di testa alle spalle di Ruggeri, che salta a vuoto. È l’1-0. Alla mezz’ora il fantasista potrebbe raddoppiare quando sull’azione dì angolo, una ribattuta della difesa gli regala il piattone destro su cui interviene d’istinto Christensen. Dopo l’intervallo in campo tornano gli stessi 22 e dopo 6′ sfiora l’autorete di testa Lochoshvili, sul corner di Salvatore Esposito. Primo ammonito della gara al 7′, Hrustic. 60′ Fuga di Amatucci, palla a Stojanovic e poi a Ghiglione che da posizione defilata colpisce il legno. Sul tiro decisiva la deviazione di Gori. Al 73′ Palo anche di Hrustic dopo assolo di Verde.

Spezia – Salernitana 2-0

Spezia (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Wisniewski; Bertola (31′ st Vignali), Kouda (18′ st Colak), Bandinelli (36′ st Nagy), Esposito S., Aurelio; Falcinelli, (18′ st Cassata, Esposito F (42′ st Lapadula). In panchina: Chichizola, Giorgeschi, Ferrer, Candelari, Elia, Djankpata, Di Serio. All: D’Angelo.

Salernitana (3-4-3): Christensen; Ruggeri, Ferrari (18′ st Verde), Lochoshvili (41′ st Jaroszynski); Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Stojanovic (31′ st Soriano), Cerri (18′ st Simy), Tongya (41′ st Njoh). In panchina: Sepe, Guasone, Caligara, Reine-Adelaide, Tello, Zuccon, Raimondo. All: Marino.

Gol: 22′ pt Kouda, 33′ st Vignali.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Foto: Salernitana News