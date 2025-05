Calcio Serie B – La Samp gioca col cuore ma non basta: risultato a occhiali con la Cremonese

Genova (Sampdoria – Cremonese 0-0) – Una prestazione di coraggio e cuore, ma poco altro: la Sampdoria esce dal Ferraris con uno 0-0 contro la Cremonese, che in condizioni normali sarebbe un buon risultato, contro un’avversaria di alto rango per la Serie B. Il problema è che adesso la salvezza è a tre punti, per effetto della vittoria della Reggiana a Modena. I Granata, in questo momento salvi, salgono a più due sui Blucerchiati, ma hanno a favore gli scontri diretti. Pareggio 0-0 tra Sampdoria e Cremonese, una gara dai due volti e un punto che permette alla formazione di Evani di agganciare la Salernitana a quota 36, ma non di uscire dalla zona rossa perché la Reggiana ha vinto a Modena. Rosicchiato un punto al Frosinone battuto dal Pisa, mentre il Mantova ha battuto il Cesena e si è allontanato. Un buon primo tempo dei Blucerchiati, che non sono però riusciti a sbloccare il risultato nonostante qualche buona occasione da rete, una ripresa invece più di contenimento, senza concedere molto ai Grigiorossi, ma senza nemmeno grandi palle-gol per i tre punti.

Sampdoria – Cremonese 0-0

Sampdoria (3-5-2): Cragno; Curto, Ferrari, Altare; Depaoli (46′ Venuti), Vieira, Yepes (65′ Ricci ), Benedetti, (80′ Akinsanmiro), Beruatto; Sibilli (87′ Bellemo), Niang (65′ Abiuso). All. Evani.

Cremonese (3-4-2-1): Fulignati; Antov, Ravanelli (46′ Ceccherini), Bianchetti; Barbieri (46′ Zanimacchia), Pickel, Azzi, Collocolo (69′ Castagnetti); Johnsen (80′ Bonazzoli), Vandeputte (65′ Valoti); De Luca. All. Stroppa.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Foto: La Provincia di Cremona