Cosparge la compagna di alcol e le dà fuoco

Monza – Mercoledì mattina il Tribunale di Monza ha convalidato il fermo di un marocchino di 37 anni, accusato di tentato omicidio: nella notte tra il 27 e il 28 aprile lanciò alcol addosso alla compagna e le diede fuoco con un accendino. L’uomo, in stato di ubriachezza, era stato fermato dai Carabinieri della stazione di Sesto San Giovanni, intervenuti su segnalazione del 112. La donna, trasportata in codice giallo presso l’ospedale Niguarda di Milano, è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni per le ustioni riportate al ventre e al petto.