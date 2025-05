I Carabinieri salvano un uomo che voleva suicidarsi

Collegno (TO)– Nella notte tra il 29 e il 30 aprile un uomo di 53 anni, a cavalcioni sul parapetto di uno dei ponti pedonali che da Via Colombo passano sopra la linea ferroviaria, urlava di volersi gettare nel vuoto al passaggio del primo treno con l’intento di togliersi la vita. Qualcuno ha dato l’allarme e i Carabinieri sono giunti sul posto in brevissimo tempo, sufficiente a sventare una tragedia. Dapprima hanno intrapreso una negoziazione, grazie alla quale sono riusciti ad avvicinarsi all’uomo poi, approfittando dell’avvicinarsi di un treno merci nella ferrovia sottostante, sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in salvo. L’uomo, che presentava uno stato depressivo, è ora sotto la tutela dei servizi sanitari, dopo essere stato soccorso dal 118.