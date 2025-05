Broni (PV) – Per cause in corso di accertamento stamane poco prima di mezzogiorno un uomo di 43 anni in bicicletta è stato investito mentre percorreva la ss10 all’altezza del Supermercato Esselunga. Sul posto l’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Locale che ha raccolto gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il ciclista è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Matteo di Pavia in codice rosso.