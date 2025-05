Si butta sotto il treno vicino alla stazione

Codogno (LO) – Ennesimo suicidio sotto un treno. Stavolta è successo vicino alla stazione di Codogno in provincia di Lodi dove un uomo (le cui generalità non sono state ancora rese) si è tolto la vita nel pomeriggio verso le tre e mezza. La circolazione dei convogli sulla linea Milano-Piacenza è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire gli accertamenti della polizia ferroviaria. Sul posto, in piazza Cadorna, sono arrivati anche i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due equipaggi: per l’uomo non c’era più niente da fare.