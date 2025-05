Calcio Serie A – IL Como batte anche il Parma

Como (Parma – Como 0-1) – Il Como non si ferma più, batte anche il Parma e vince la quinta partita di fila in campionato. Decisivo il gol nella ripresa di Strefezza, che si ripete dopo aver regalato tre punti ai suoi già domenica scorsa contro il Genoa. Nel finale, clamoroso l’errore di Man, che spara alto da pochi metri a porta praticamente vuota. In classifica il Parma rimane fermo a 32 punti, a più sette sulla zona retrocessione. Il Como invece sale a 45 punti sorpassa il Torino e si prende il 10° posto: è una stagione da applausi quella di Fabregas. L’1-0 subito dal Parma non peggiora più di tanto la situazione relativa alla salvezza, ma certifica che deve lavorare e rimanere ancora lucida. Alla fine il Parma conterà 12 occasioni da gol, molte nitide soprattutto alla fine. Ma serve farlo il gol e il Como l’ha fatto portando a casa i tre punti.

Parma – Como 0-1

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut (73′ Camara), Ondrejka, Keita, Sohm (85′ Man), Valeri; Pellegrino (73′ Benedyczak), Bonny (85′ Djuric). All.: Chivu.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (83′ Van der Brempt), Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret (83′ Engelhardt), Da Cunha (74′ Strefezza); Ikoné (83′ Fadera), Nico Paz, Perrone; Cutrone (55′ Douvikas). All.: Fabregas.

Gol: 79′ Strefezza (C).

Arbitro: Di Bello.

Ammoniti: Kempf (C), Hainaut (P).

Foto: Virgilio Sport