Esce di strada con l’auto e finisce in un dirupo: morto sul colpo

Molare (AL) – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada per Olbicella. La vittima è Luca Antonio Cavanna, 58 anni di Molare che, al volante della sua auto, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada finendo in un dirupo. Il veicolo si è fermato, capovolto, tra gli alberi della scarpata, lungo i primi tornanti dell’Appennino. Cavanna, ex ferroviere, abitava a Molare, in via Zerbino, ma aveva una casa anche in frazione San Luca, poco distante dal luogo dell’incidente. È probabile che fosse diretto lì. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il 118 ma per Cavanna non c’è stato niente da fare: era già deceduto.

Foto: La Stampa