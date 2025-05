Minaccia di gettarsi dal sesto piano ma lo salvano i Carabinieri

Alessandria – Ieri sera verso le otto un uomo di 71 anni minacciava il suicidio gettandosi dal terrazzo al sesto piano di un appartamento di Spalto Gamondio. S’era seduto sulla ringhiera con le gambe nel vuoto. Sul posto Carabinieri, Agenti di Polizia, Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 che hanno parcheggiato i mezzi fuori dalla vista dell’aspirante suicida. Intanto le Forze dell’Ordine sono riuscite a raggiungere l’appartamento dell’uomo e, grazie ai Vigili del Fuoco, ad aprire la porta d’ingresso senza far rumore. Uno dei poliziotti entrato dentro ha fatto scorrere la portafinestra che conduce al balcone e subito dopo gli Uomini della Benemerita si sono lanciati sull’uomo, trascinandolo all’interno e in sicurezza. Ancora in stato di choc, l’anziano è stato portato al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie e un consulto psichiatrico.