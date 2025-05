Principio d’incendio in un appartamento ma i pompieri salvano l’anziana residente e il suo gatto

Genova – Ieri sera, dopo l’allarme di un condomino, sono arrivati i pompieri che sono entrati in un alloggio di Via Nizza, nella zona tra i quartieri della Foce e di Albaro, e hanno trovato un pentolino lasciato sul fuoco che stava bruciando mettendo in pericolo l’ambiente mentre l’anziana di 65 anni residente era riversa per terra svenuta e il suo gatto si era appisolato. L’anziana signora è stata ricoverata all’Ospedale di San Martino mentre il simpatico felino è stato affidato alle cure della Croce Gialla. L’alloggio è stato messo in sicurezza.