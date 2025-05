Ucciso a coltellate per la strada

Torino – Nella tarda serata di ieri un giovane di 19 anni della Costa dìAvorio è stato ucciso a coltellate in strada intorno alle undici e mezza, in Via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo alcuni testimoni il giovane si trovava all’esterno del Bar all’angolo tra via Monterosa e corso Novara (nella foto), quando è stato aggredito e picchiato da più persone. Accerchiato, è stato colpito con calci e pugni e infine raggiunto da una coltellata mortale alla schiena. Il ragazzo, ferito, è riuscito ad alzarsi e a fuggire, ma si è accasciato alcune centinaia di metri più avanti. Nel frattempo, ci sarebbe stata un’altra aggressione a un secondo giovane. Alla rissa, avvenuta verso mezzanotte. Oltre all’ambulanza del 118 sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia, ma l’aggressore si era già dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Inutile l’intervento dei sanitari del 118: il giovane raggiunto da un unico fendente era già morto. Gli Agenti della Squadra Mobile hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e raccolto le prime testimonianze.