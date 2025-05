Calcio Promozione – I Grigi sono in Eccellenza

Alessandria (Fc Alessandria – Gaviese 2-1) – Chiude prima a 60 punti l’Alessandria che vince 2-1 sulla Gaviese e può finalmente godere della meritata festa. Una stagione segnata dal primato in classifica fin dalle prime giornate che ha permesso alla squadra e al mister di festeggiare la promozione con due giornate di anticipo. Gaviese ormai salva e al sicuro sulla zona retrocessione non dà mai l’idea di voler vincere la partita mentre l’Alessandria comanda fin dalle prime battute. Alla rete di Cirio al 3′ risponde nel finale della prima frazione Andriolo che pareggia. AL 7’ Tozzi da fuori scarica un destro vincente che si infila sotto la traversa. Il prossimo anno un nuovo campionato attende la squadra di mister Merlo che vorrà sicuramente essere protagonista. A fine partita tutta la squadra è andata sotto la curva Nord per omaggiare i tifosi con il proprio saluto. Adesso pausa estiva e da metà agosto la concentrazione dovrà essere tutta sulla nuova stagione.

Fc Alessandria – Gaviese 2-1

Alessandria: 1 Menino, 2 Cesaretti, 3 Ventre (15’st Merlo), 4 Magnè, Maggi, Mazzucco (30’st Mazzocca), Straneo (20’st Muratore), Pellegrini, Tozzi, Massaro, Cirio. In panchina: Canegallo, Vinces, Boveri, Grandoni, Erbini, Cardellino. All.: Merlo.

Gaviese: 1 Pallavicini, 2 Mocci, 3 Repetto, 4 Marongiu (30’st Bricola), 5 Tavella, 6 Pagano, 7 Fiore, 8 Barisone,9 Gordano, 10 Bardone (30’st Cannonero), 11 Andriolo. In panchina. Lorenzon, Peron, Rolleri, Briata, Priolo, Bisio, Gregorace. All.: Pagano.

Gol: pt 3′ Cirio, 38′ Andriolo; st 7′ Tozzi.

Arbitro: De Santis di Nichelino.