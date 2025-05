Calcio Serie A – In una partita da sbadiglio vince l’Inter su rigore

Milano (Inter – H.Verona 1-0) – Nell’anticipo della 35a giornata di Serie A l’Inter batte 1-0 il Verona e tiene il passo del Napoli. A San Siro, in un match equilibrato e con poche emozioni, ai Nerazzurri basta Asllani (9′) che realizza il rigore concesso da Manganiello per il tocco di mano di Valentini in area. Inter che ritrova il successo dopo cinque gare di digiuno (tra campionato e coppe), una vittoria importante che mantiene i nerazzurri a tre punti dagli uomini di Conte a tre giornate dalla fine.

Inter – H.Verona 1-0

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck (24′ st Dimarco), De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski (24′ st Mkhitaryan), Zalewski (39′ st Acerbi) ; Correa, Arnautovic (32′ st Taremi). In panchina: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Thuram, Barella, Re Cecconi, Bastoni. Allenatore: Farris.

Hellas Verona (3-5-1-1): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda (35′ st Tengstedt), Niasse (35′ st Kastanos), Bradaric (45’+2′ st Livramento); Suslov (24′ st Bernede); Sarr (24′ st Mosquera). In panchina: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Lazovic, Slotsager, Luan Patrick, Ajayi, Cissè. Allenatore: Zanetti.

Gol: 9′ rig. Asllani (I).

Arbitro: Manganiello.

Ammoniti: Darmian (I), Valentini, Duda, Kastanos (H).

Foto: Sky Sport