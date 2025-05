Calcio Serie A – Poker dell’Atalanta contro il povero Monza

Monza (Monza – Atalanta 0-4) – L’Atalanta non sbaglia in zona Champions e spedisce il Monza in Serie B. Nella 35.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini travolge 4-0 gli uomini di Nesta, difende il terzo posto e sancisce definitivamente l’aritmetica retrocessione dei brianzoli. All’U-Power Stadium nel primo tempo De Ketelaere dà una spallata alla gara con una doppietta (12′ e 23′) e Carnesecchi disinnesca la reazione biancorossa. Nella ripresa poi Lookman (47′) e Brescianini (88′) mettono il risultato in cassaforte insieme ad altri due interventi super di Carnesecchi.

Monza – Atalanta 0-4

Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira (1′ st Lekovic), Caldirola (16′ Brorsson), Palacios; Birindelli, Castrovilli (1′ st Forson), Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos (31′ st Ciurria); Mota, Caprari (26′ st Vignato). In panchina: Vailati, Mazza, Urbanski, Sensi, D’Ambrosio, Petagna, Martins, Colombo. All.: Nesta.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou (1′ st Toloi), Hien, Djimsiti (31′ st Cuadrado); Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (19′ st Pasalic), Retegui (31′ st Maldini), Lookman (35′ st Brescianini). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Ruggeri, Sulemana, Samardzic. All.: Gasperini.

Gol: 12′ De Ketelaere (A), 23′ De Ketelaere (A), 2′ st Lookman (A), 43′ st Brescianini (A).

Arbitro: Pairetto.

Ammoniti: Palacios (M); Hien, Cuadrado (A).

