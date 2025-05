Calcio Serie B – Lo Spezia sbaglia troppo e cede alla Reggiana

Reggio Emilia (Reggiana – Spezia 2-1) – Lo Spezia conosce la quinta sconfitta in campionato sul campo della Reggiana al termine d’una partita che sembrava in discesa. Dopo la rete di Lapadula (15′) che suggellava un inizio di grande personalità, gli Aquilotti si abbassano, sbagliano tanti palloni e infine subiscono il pareggio nel finale di tempo con un colpo di testa di Portanova (41′). Al rientro in campo altra topica della difesa aquilotta, che certo non ottiene linfa dallo spostamento di Vignali dopo l’infortunio di Bertola, e contropiede micidiale di Gondo che finalizza con un colpo di classe (50′). Gli Aquilotti subiscono il colpo e non riescono in pratica mai a rendersi pericolosi, se non negli ultimi secondi di recupero quando Aurelio goffamente toglie da terra il pallone del pareggio a Pio a due passi dalla porta.

Reggiana – Spezia 2-1

Reggiana (3-5-2): Bardi; Libutti, Rozzio, Lucchesi; Fiammozzi, Ignacchitti (17’st Sersanti), Reinhardt, Portanova (26’st Kumi), Marras (40’st Meroni); Gondo, Vergara (17’st Girma). In Panchina: Motta, Sposito, Sosa, Nahounou, Stulac, Kabashi, Destro, Maggio. All.: Davide Dionigi.

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Vignali (13’st Mateu); Elia (23’st Candelari), Nagy (32’st Di Serio), S.Esposito, Cassata (13’st Kouda), Aurelio; Lapadula (23’st Colak), P. Esposito. In panchina: Chichizola, Giorgeschi, Salva Ferrer, Bandinelli, Djankpata, Falcinelli. All.: Luca D’Angelo.

Gol: pt 15′ Lapadula 41′ Portanova; st 5′ Gondo.

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata).

Foto: Spezia Calcio