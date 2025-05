Calcio, Serie B – Pareggio letale per la Samp

Catanzaro (Catanzaro – Sampdoria 2-2) – La Sampdoria è nel baratro: i Blucerchiati pareggiano 2-2 sul campo del Catanzaro e, a causa della contemporanea vittoria della Salernitana, sono terzultimi in classifica. La retrocessione è dietro l’angolo e oggi molto di più si poteva e doveva fare. Catanzaro-Sampdoria 2-2. La Samp va in vantaggio, dopo una buona partenza, col gol di Depaoli, poi si scioglie e subisce un gol a pochi minuti dalla fine del primo tempo e l’altro a inizio ripresa. In svantaggio ci pensa Coda a firmare il 2-2, poi arriva anche l’espulsione di un avversario. La squadra di Evani, ancora una volta, non è riuscita a conquistare la vittoria, nonostante abbia giocato in superiorità numerica per oltre 30 minuti. Ora, la sfida di venerdì contro la Salernitana rappresenta davvero la tanto temuta ultima spiaggia.

Catanzaro – Sampdoria 2-2

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Šitum (57′ Compagnon), Pompetti, Petriccione, Pontisso (57′ Pontisso), Quagliata; Iemmello, Biasci (74′ Pittarello). In panchina: Gelmi, Buso, Cassandro, Conpagnon, Corradi, Coulibaly. All.: Caserta.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Riccio; Depaoli, Vieira (79′ Akinsanmiro), Yepes (65′ Benedetti), Sibilli, Venuti (58′ Bereszynski); Coda (78′ Abiuso), Borini (58′ Niang). In panchina: Ghidotti, Chiorria, Abiuso, Akinsanmiro, Bellemo, Viadotti. All.: Evani.

Gol: 23′ Depaoli, 44′ Brighenti, 46′ Biasci, 50′ Coda

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Ammoniti: 33′ Quagliata, 34′ Venuti, 46′ Yepes.

Espulsi: Pompetti per doppia ammonizione.

