La Sanità ligure è al collasso

Genova – Il dato è uno: per una colonscopia, prescritta su una ricetta con codice B, urgente, da eseguire entro dieci giorni, i pazienti della Liguria devono aspettare in media cinque mesi. Dopo tutte le promesse del presidente Bucci persistono casi in cui, per un paziente con una ricetta B doveva attendere 163 giorni, oggi, con la giunta di Bucci, sono diventati 177 (+8%). In Asl2, per una risonanza magnetica all’encefalo con una richiesta B a febbraio, si attendevano 157 giorni, oggi 158. Una catastrofe che peggiora quella di prima. Altro che miglioramento drastico. Non basta perché gli annunci del presidente Bucci di far funzionare le apparecchiature diagnostiche fino a 12 ore si sono rivelati delle bufale elettorali per la carenza di personale. E siamo oggettivamente al collasso proprio quando la Liguria si appresta ad avviare la stagione turistica.