Pallacanestro Serie B – Novipiù prevale agevolmente sul Lumezzane

Casale Monferrato (Novipiù Monferrato Basket – Luxarm Lumezzane 85 – 67) – La Novipiù Monferrato Basket supera piuttosto agevolmente, 85-67 il punteggio, la Luxarm Lumezzane nel primo turno dei play in e si conquista così il diritto di sfidare, mercoledì 7 maggio, al PalaCattani, i Blacks Faenza (già battuti la scorsa settimana a Tortona) per giocarsi l’accesso ai play off: chi supererà il turno affronterà la corazzata Roseto, dominatrice del girone 2. Il primo quarto è equilibrato e si conclude con la Novipiù avanti di due punti. Nel secondo quarto i Rossoblù allungano e concludono con un rassicurante vantaggio di dieci punti (46-36). Si torna in campo e, a inizio del terzo quarto, la Novipiù infila un parziale di 6-0, che sembra orientare ancor di più il match a favore dei padroni di casa in una frazione nervosa, in cui si segna poco. Alla fine i Rossoblù conservano un distacco di sedici punti (67-51). Ormai è praticamente fatta e il vantaggio, già cospicuo, si incrementa ancora e la gara scivola tranquilla e veloce verso la vittoria: 85-67.Miglior marcatore Pepper con 28 punti, seguito da Martinoni con 18 punti. E ora testa a Faenza.

Novipiù Monferrato Basket – Luxarm Lumezzane 85 – 67 (20-18; 26-18; 21-15; 18-16)

Novipiù Monferrato Basket: Guerra 14, Ravioli 0, Rupil 0, Bertaina 0, Vurchio 0, Marcucci 8, Pepper 28, Dia 0, Stazzonelli 10, Basta 0, Martinoni 18, Vecerina 7. All.: Corbani.

Luxarm Lumezzane: Deminicis 0, Baldini 10, Mbacke 0, Bresciani 2, Minoli 9, Tandia 6, Varaschin 15, Tomasini 7, Di Meco 6, Vitols 0, Salvinelli 0, Amici 12. All. Vignoli.

Foto: Pianeta Basket