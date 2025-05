Picchia la moglie perché vuole indietro i soldi: lei all’ospedale, lui ai domiciliari

Chiavari (GE) – I vicini hanno sentito le urla e hanno chiamato i Carabinieri. Nel primo pomeriggio di ieri gli Uomini della Benemerita hanno arrestato un uomo di 85 anni per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali ai danni della anziana moglie. Infatti, al culmine d’una discussione scaturita per motivi economici, l’uomo che avrebbe vantato un credito dalla moglie recalcitrante l’ha aggredita. Sul posto i Carabinieri che hanno consegnato la donna al personale del 118 che ha accompagnato la vittima in ospedale, da dove è stata dimessa dopo le cure, mentre il marito, su disposizione del pm, è stato condotto in un’altra abitazione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.