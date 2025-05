Quando il carcere diventa una “distilleria”

Biella – Nel carcere di Biella ieri pomeriggio, verso le tre, durante un normale controllo al Reparto Isolamento, il personale di Polizia Penitenziaria, al momento dell’ingresso in una cella in cui c’è un detenuto straniero, trovava un secchio di frutta a macerare che, dopo la fermentazione, sarebbe diventata una bevanda alcolica. Scoperto dagli agenti, il “detenuto distillatore” dava in escandescenze e aggrediva gli agenti con calci al poliziotto di servizio nel reparto isolamento, colpendolo al volto e al braccio. Portato all’ospedale ha avuto dieci giorni di prognosi.