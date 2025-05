Una bambina di dieci anni ha chiamato il 118 perché la mamma era stata accoltellata a morte dal papà

Settala (MI) – Ieri sera in un alloggio di Via Cerca si è consumata una tragedia famigliare: una bambina di dieci anni è riuscita a chiamare il 118 chiedendo aiuto perché la mamma era stata accoltellata a morte dal padre durante una lite. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno messo in sicurezza la bambina trovata mentre usciva dal palazzo seguita dal padre, 50 anni. Subito dopo si sono messi sulle tracce dell’uomo che nel frattempo era scappato. Il corpo senza vita della donna, 43 anni, di origine marocchina, è stato trovato all’interno dell’appartamento con diverse ferite da taglio. L’uomo, anche lui marocchino, è stato raggiunto, tratto in arresto e, attualmente, si trova nel carcere di San Vittore con l’accusa di omicidio aggravato. La bambina, illesa, è stata affidata a un parente.