Due balordi mettono al tappeto un giovane e gli rubano portafoglio e telefonino: presi

Torino – All’alba in Piazza San Giovanni un giovane è stato scaraventato a terra e minacciato con un coltello da due uomini che gli hanno rubato il telefono e il portafoglio, per poi darsi alla fuga. Il ragazzo rapinato però è riuscito a raggiungere il commissariato Dora Vanchiglia per chiedere aiuto, fornendo la descrizione dei rapinatori e la direzione della loro fuga. Grazie alle indicazioni, una Volante ha intercettato due sospetti su Lungo Dora Firenze che, alla vista dei Poliziotti, hanno tentato di nascondersi dietro un’auto in sosta ma sono stati fermati. Si tratta di due marocchini, di 21 e 28 anni, arrestati per rapina aggravata in concorso, per i quali è scattata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.